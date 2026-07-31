La stampa estera piange Baresi: le reazione dal mondo

"Baresi, la morte di un precursore": è la notizia di apertura dell'Equipe che rende così omaggio ad uno dei più forti calciatori del Milan e dell'Italia, morto oggi a 66 anni. I principali media stranieri ricordano l'ex capitano del Milan che negli anni 80' vinse tutto e rivoluzionò il mondo del calcio. "E' morto Franco Baresi, leggenda eterna del Milan e del calcio italiano", titola il quotidiano spagnolo Marca con una foto di Baresi con la maglia rossonera. Anche in Portogallo la scomparsa del giocatore italiano è l'apertura dei siti sportivi: "La storia del Milan a lutto: è morto Franco Baresi", scrive 'A Bola'. La Bbc nella sezione Sport ha un lungo articolo dedicato al calciatore: "Lutto per la leggenda del calcio Baresi", titola in modo asciutto. In Germania è la Bild a ricordare Baresi: "Muore a 66 anni il grande campione del Milan e dell'Italia".