Svelata la Pirelli Lifestyle Collection 2025-2026

Due nuove capsule: prima Racing Team, a seguire The Cal
Pirelli Design amplia la propria collezione e lancia il progetto lifestyle, che si affianca alle altre due aree di business di questa divisione di Pirelli: il merchandising, con una linea dedicata al motorsport e all’heritage aziendale, e il licensing, ambito in cui il brand collabora con marchi di prestigio nei settori della nautica, dello sci, dell’orologeria e dello sport.
A inaugurare la PIRELLI Lifestyle Collection 2025-2026 debuttano due capsule di abbigliamento, Racing Team e The Cal™, caratterizzate da capi ispirati all’universo Pirelli e firmati dal designer di fama mondiale Denis Deković. Con oltre trent’anni di esperienza nel mondo dell’abbigliamento sportivo, Deković porta la sua visione in questa partnership, realizzando pezzi esclusivi, che esprimono performance e prestigio, segni distintivi del marchio PIRELLI. La collezione consolida la collaborazione avviata lo scorso marzo con la Special Edition dei Podium Caps, indossati dai piloti di Formula 1®.
In occasione della Settimana della moda milanese verrà lanciata la capsule Racing Team, disponibile sull’e-commerce ufficiale https://store.pirelli.com/ a partire da oggi, 22 settembre. La collezione dedicata a The Cal™ sarà invece disponibile da ottobre sempre sul canale ufficiale.
La PIRELLI Lifestyle Collection 2025-2026 debutta in anteprima assoluta alla vigilia della Milano Fashion Week: un evento serale con DJ set e allestimenti dedicati, il 22 settembre al Parco Ravizza, creato per coinvolgere il pubblico più giovane.
“Questa collaborazione per me è l’opportunità per celebrare un brand che non è solo tecnologia ma anche cultura: ha plasmato l’immaginazione, ispirato l’arte e trasformato la performance in un’icona. L’idea era semplice: prendere capi essenziali che tutti amano - una T-shirt, una felpa con cappuccio, una varsity jacket - ed elevarli attraverso l’artigianalità e la ricerca del dettaglio. Abbiamo rielaborato ogni capo con una vestibilità unisex moderna, utilizzato materiali della massima qualità per garantirne la durata, e curato ogni cucitura. Ogni pezzo è impreziosito da grafiche che celebrano l’heritage ma anche il presente e il futuro di Pirelli”, ha dichiarato Denis Deković nel presentare la collezione.
“La collaborazione con Denis Dekovic ha segnato un nuovo capitolo per Pirelli nel mondo del Lifestyle, dove portiamo la nostra passione per il design. Denis ha svolto un lavoro eccellente: ogni capo e ogni dettaglio di questa collezione riflette l’instancabile ricerca di innovazione che da sempre ci contraddistingue. Questa linea si inserisce in continuità con l’identità del nostro brand, da sempre conosciuto a livello internazionale per lo stile e il glamour, elementi che esercitano una forte attrattiva sulle generazioni più giovani e contribuiranno quindi a rafforzare il loro legame con l’universo Pirelli”, ha dichiarato Marco Maria Tronchetti Provera, SVP Pirelli Design & Assets Conversion.
UNA CAPSULE NEL SEGNO DEL MOTORSPORT, INNOVAZIONE E STILE
La PIRELLI Lifestyle Collection include capi d’abbigliamento esclusivi e di alta qualità e accessori. I pezzi, prodotti in Italia, saranno caratterizzati da lavorazioni minuziose e si ispireranno alla passione di Pirelli per la velocità, l’innovazione tecnologica e il design.
Il Drop 1 - Racing Team fonde tecnologia e lifestyle e si ispira all’eredità Pirelli nel motorsport. Ogni prodotto è pensato per chi vive la velocità come filosofia di vita, ma sa anche rallentare per godersi momenti autentici. Questa linea combina un design moderno e funzionale con dettagli ricercati che interpretano in maniera contemporanea l’iconografia racing celebrando la precisione, l’energia e il movimento.
Racing Team si compone di quattro capi progettati per durare, grazie a materiali di qualità superiore: T-shirt in jersey presentate nella versione maniche corte e maniche lunghe; una felpa con cappuccio in French terry e una souvenir jacket in cotone con maniche in pelle. Non è solo abbigliamento: è una dichiarazione di identità, un invito a vivere con passione, libertà e autenticità.
The Victory Long Sleeve
Un capo essenziale che incarna lo spirito del motorsport in chiave contemporanea. Realizzata in cotone premium e caratterizzata da una vestibilità moderna e unisex, la Victory Long Sleeve si distingue per l’iconica tonalità gialla di Pirelli, un colore che esprime energia e sicurezza. Le grafiche si ispirano all’iconografia classica delle corse, con stampe sulle maniche che richiamano la disposizione dinamica di sponsor ed emblemi del motorsport. Il design, eseguito con tecniche miste, combina stampe gommate - estensione dell’universo dei pneumatici PIRELLI - con dettagli ricamati che conferiscono artigianalità, profondità e matericità. Un’etichetta tessile intrecciata sul retro richiama le insegne dei circuiti leggendari.
The Grid Tee
Essenziale dal fascino senza tempo, la Grid Tee è realizzata in cotone pesante per garantire struttura e resistenza, con una vestibilità unisex raffinata. In nero classico, diventa una tela per grafiche ispirate al motorsport, che richiamano l’energia e la disposizione tipica della cultura racing. Il dettaglio distintivo è il logo PIRELLI giallo tono su tono, in finitura gommata: un elemento tattile che richiama l’universo dei pneumatici, offrendo una firma discreta ma d’impatto. Bilanciata da motivi ricamati e stampati, la composizione esprime un’estetica decisa e misurata.
The Pit Jacket
Ispirata alla classica giacca da meccanico, la Pit Jacket è realizzata in resistente canvas e caratterizzata da una vestibilità unisex moderna che unisce funzionalità e design ricercato. L’iconografia racing prende vita attraverso grafiche ricamate e dettagli gommati, tra cui il logo PIRELLI giallo tono su tono. Linee pulite e stile versatile ne fanno un capo essenziale.
The Apex Hoodie
Realizzata in pregiato French Terry e caratterizzata da una vestibilità unisex moderna, la Apex Hoodie coniuga funzionalità tecnica e cura artigianale. L’iconografia motorsport prende forma attraverso grafiche ricamate e il patch gommato giallo Pirelli. Le zip di ventilazione sotto le braccia aggiungono un tocco tecnico, garantendo adattabilità e comfort in movimento.
Il Drop 2 - The Cal™ si compone di tre item che racchiudono l’essenza di una pietra miliare del brand: il Calendario PIRELLI, un simbolo senza tempo di arte e innovazione. Il logo The Cal™ si staglia in rilievo sul fronte della giacca varsity in lana e pelle e sulle magliette in cotone proposte in manica lunga e manica corta.
La collezione The Cal™, presentata in toni terra e nero intenso, celebra il concetto di tempo come arte. I capi sono pezzi unici, destinati a durare, che reinterpretano il linguaggio visivo del Calendario attraverso tecniche raffinate: ricami, stampe gommate e dettagli intrecciati.
The Chronicle Tee
La T-shirt Chronicle rende omaggio all’arte senza tempo del Calendario PIRELLI. Realizzata in cotone pesante con una vestibilità unisex, il suo design esprime il concetto di tempo attraverso grafiche circolari che richiamano il ritmo dei mesi e dei momenti. Presenta stampe in gomma tattili e la tonalità marrone terra le conferisce calore e senso di permanenza.
The Legacy Crewneck
Un capo essenziale elevato a icona, la felpa Legacy è realizzata in morbido French Terry, nella tonalità marrone terra, e tagliata in una vestibilità unisex moderna. Le grafiche ricamate reinterpretano il linguaggio visivo del Calendario, mentre l’etichetta tessile gialla Pirelli aggiunge una firma artigianale di autenticità. Le cerniere di ventilazione sotto le braccia apportano un tocco tecnico, offrendo adattabilità e comfort in movimento.
The Archive Jacket
Dalla silhouette essenziale, la giacca Archive, realizzata con una miscela pregiata di lana ed eco-pelle, incarna durabilità e raffinatezza. La sua estetica minimale, conferita anche dal total black, è valorizzata da grafiche ricamate e dall’iconico giallo del logo PIRELLI.
