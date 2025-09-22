Svelata la Pirelli Lifestyle Collection 2025-2026

“Questa collaborazione per me è l’opportunità per celebrare un brand che non è solo tecnologia ma anche cultura: ha plasmato l’immaginazione, ispirato l’arte e trasformato la performance in un’icona. L’idea era semplice: prendere capi essenziali che tutti amano - una T-shirt, una felpa con cappuccio, una varsity jacket - ed elevarli attraverso l’artigianalità e la ricerca del dettaglio. Abbiamo rielaborato ogni capo con una vestibilità unisex moderna, utilizzato materiali della massima qualità per garantirne la durata, e curato ogni cucitura. Ogni pezzo è impreziosito da grafiche che celebrano l’heritage ma anche il presente e il futuro di Pirelli”, ha dichiarato Denis Deković nel presentare la collezione.