Patagonia Capilene Baselayer e Nano-Air: per combattere il freddo

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Con l'avvicinarsi della stagione fredda, la preparazione per le attività outdoor e per la quotidianità richiede capi capaci di adattarsi istantaneamente alle variazioni termiche e all'intensità dello sforzo fisico. Per la collezione Fall Winter 2026, Patagonia mette al centro il concetto di layering e l'innovazione dell'active insulation, creando una perfetta sinergia tra i primi strati a contatto con la pelle e l'isolamento termico dinamico. Questo sistema integrato è progettato per rispondere alle esigenze dell'alpinismo e degli sport invernali, ma si inserisce con naturalezza anche nei ritmi urbani grazie a un'estetica minimal e a una spiccata versatilità.
Il fondamento di una termoregolazione ottimale inizia a diretto contatto con la pelle. Per questo, la storica linea Capilene® Baselayer si rinnova con una vestibilità aderente ma priva di compressione, studiata per massimizzare la traspirabilità e assecondare ogni movimento. L'assortimento si articola in tre varianti, permettendo di scegliere l'opzione perfetta per ogni temperatura. Il Capilene Lightweight è la soluzione più leggera e a rapida asciugatura, ideale per disperdere velocemente l'umidità quando il clima è fresco. Il Capilene Midweight rappresenta l'opzione più versatile dell'offerta, caratterizzata da un tessuto morbido dalla superficie liscia che intrappola il calore e facilita l'aggiunta di altri strati, rendendolo un capo eccellente sia per la performance outdoor che per l'uso quotidiano. Per le giornate più rigide, il Capilene Thermal Weight sfrutta un tessuto in micropile altamente traspirante per offrire il massimo del calore con il minimo ingombro. Tutta la linea integra inoltre la tecnologia naturale HeiQ Mint, che assicura un efficace e prolungato controllo degli odori.
A un baselayer performante si affianca la necessità di un isolamento dinamico e affidabile. La linea Nano-Air Light, declinata nei modelli Hoody, Jacket e Vest, è concepita appositamente per le attività start-and-stop in montagna. Grazie all'innovativa imbottitura flessibile FullRange e a tessuti esterni elasticizzati e resistenti alle abrasioni, questi capi permettono di disperdere il calore in eccesso durante i momenti di massimo sforzo e di trattenere il tepore nelle fasi di sosta. Il design essenziale, unito a un ingombro ridotto e a tasche a basso profilo, garantisce la compatibilità con zaini e imbracature, mentre i polsini flessibili agevolano la ventilazione. Il risultato è un midlayer eccezionale che elimina la necessità di doversi fermare continuamente per aggiungere o togliere indumenti, lavorando in totale armonia con gli strati inferiori.
In linea con l’impegno ambientale di Patagonia, la gamma Capilene Baselayer e la linea Nano-Air® sono realizzate con tessuti riciclati e confezionate in stabilimenti Fair Trade Certified.