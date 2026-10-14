Patagonia Capilene Baselayer e Nano-Air: per combattere il freddo

A un baselayer performante si affianca la necessità di un isolamento dinamico e affidabile. La linea Nano-Air Light, declinata nei modelli Hoody, Jacket e Vest, è concepita appositamente per le attività start-and-stop in montagna. Grazie all'innovativa imbottitura flessibile FullRange e a tessuti esterni elasticizzati e resistenti alle abrasioni, questi capi permettono di disperdere il calore in eccesso durante i momenti di massimo sforzo e di trattenere il tepore nelle fasi di sosta. Il design essenziale, unito a un ingombro ridotto e a tasche a basso profilo, garantisce la compatibilità con zaini e imbracature, mentre i polsini flessibili agevolano la ventilazione. Il risultato è un midlayer eccezionale che elimina la necessità di doversi fermare continuamente per aggiungere o togliere indumenti, lavorando in totale armonia con gli strati inferiori.