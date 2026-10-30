Il bodybuilder e wrestler Maurizio Merluzzo al lancio del fumetto di Capitan Findus

DAL CONTEST PER GIOVANI FUMETTISTI ALLA PUBBLICAZIONE

Il debutto del fumetto rappresenta l'evoluzione di un progetto avviato nel 2024, quando Findus, in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics, ha lanciato un contest creativo coinvolgendo 30 giovani fumettisti, chiamati a reinterpretare il mondo di Capitan Findus attraverso originali strisce a fumetti. Le opere dei cinque finalisti sono state riprodotte sulle confezioni di Bastoncini Findus in edizione limitata e sottoposte al voto dei consumatori, invitati a scegliere la loro interpretazione preferita del Capitano. A conquistare il pubblico è stato Matteo Montanari, premiato a Lucca Comics & Games 2025, in occasione della prima partecipazione di Findus alla manifestazione. A un anno di distanza, il progetto compie un ulteriore passo avanti: dalle prime strisce a fumetti sulle confezioni prende vita una storia originale, con Capitan Findus protagonista di un intero universo narrativo.



"Capitan Findus è molto più di un personaggio: è un'icona che accompagna l'immaginario di intere generazioni, capace di rinnovarsi mantenendo intatti valori come lo spirito d'avventura, il coraggio e la fantasia, che lo rendono così riconoscibile e amato”, ha dichiarato Alessandro Solazzi, Cluster Marketing Director Southern Europe di Findus. "Insieme alla Scuola Internazionale di Comics abbiamo voluto dare una nuova dimensione a questo universo narrativo, affidandolo alla creatività e allo sguardo di giovani talenti. Il primo fumetto ufficiale del Capitano rappresenta il risultato concreto di questo percorso: un progetto nato da un contest, cresciuto attraverso il coinvolgimento del pubblico e diventato oggi una vera pubblicazione. Tornare quest'anno a Lucca Comics & Games per presentarlo significa celebrare non solo una nuova avventura del Capitano, ma anche la capacità di un personaggio iconico di continuare a parlare a pubblici e generazioni diverse attraverso linguaggi sempre nuovi”.