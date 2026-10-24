Da Ducati e Lego il nuovo set Technic ispirato alla Desmo450 MX Factory

© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
La passione per il motocross prende forma, un mattoncino alla volta. Dalla collaborazione tra Ducati e il Gruppo LEGO nasce il nuovo set LEGO Technic Ducati Desmo450 MX Factory, che riproduce la moto da cross più performante e completa della Casa di Borgo Panigale, portando il fascino e l'adrenalina dell'off-road nel mondo delle costruzioni.
Il nuovo modello LEGO Technic rappresenta un ulteriore capitolo della collaborazione tra i due marchi, avviata nel 2020 con la riproduzione della Panigale V4 R. Protagonista del nuovo set è la Desmo450 MX Factory, la versione pronto gara della Desmo450 MX, prima moto da cross Ducati con distribuzione desmodromica, recentemente presentata nella sua versione Model Year 2027.
Il modello LEGO Technic ne riprende le linee e il carattere sportivo, integrando dettagli meccanici e funzionalità ispirati alla moto originale. Tra questi, il manubrio sterzante, il motore con il meccanismo azionato dalla catena collegata all'asse posteriore e le sospensioni anteriori e posteriori funzionanti, che permettono di scoprire alcuni dei principi meccanici alla base del funzionamento di una moto.
Alessandro Cicognani, Licensing, Merchandising & Corporate Sponsorship Director di Ducati: “Con l'ingresso nel mondo dell'off-road abbiamo aperto un nuovo capitolo nella storia Ducati, portando il nostro DNA racing in nuove discipline. Ci fa particolarmente piacere che il Gruppo LEGO abbia scelto proprio la Desmo450 MX Factory per dare continuità alla nostra collaborazione, iniziata con la Panigale V4 R nel 2020. Due moto molto diverse, ma espressione della stessa filosofia Ducati, fatta di innovazione, prestazioni e passione per le competizioni.”
Davide Cajani, Marketing Director di LEGO Italia: “Siamo davvero entusiasti di questa collaborazione, che unisce due grandi passioni degli italiani: quella per le costruzioni e quella per le moto. È l'incontro tra due brand molto amati, accomunati da una forte identità e dalla capacità di coinvolgere community di appassionati diverse. Questo set celebra ciò che ci unisce: la passione per l'ingegneria, la cura dei dettagli e il piacere di trasformare una passione in qualcosa da costruire e condividere”
Con i suoi 457 pezzi, il set LEGO Technic offre agli appassionati dai 10 anni in su un modo originale per avvicinarsi al mondo Ducati, scoprire il fascino della meccanica e coltivare la passione per le due ruote fin da piccoli. Grazie all'app LEGO Builder, è inoltre possibile esplorare il modello in 3D, ruotarlo, ingrandirne i dettagli e seguire le diverse fasi di assemblaggio.
La collaborazione tra Ducati e il Gruppo LEGO sarà protagonista a Lucca Comics & Games 2026, in programma dal 28 ottobre al 1° novembre. Presso lo stand MediaWorld in Piazza della Caserma saranno infatti esposte la Desmo450 MX Factory, affiancata dal nuovo set LEGO Technic, e una riproduzione della Panigale V4 R in scala 1:1, realizzata interamente con mattoncini LEGO dall'artista LEGO Certified Professional Riccardo Zangelmi. I visitatori potranno inoltre partecipare al contest “Let's Build It”, con sfide di costruzione a tema e set LEGO in palio.
Il nuovo set LEGO Technic Ducati Desmo450 MX Factory (42238) è proposto al prezzo di 49,99 euro ed è disponibile su Lego.com, nei LEGO Store e presso rivenditori selezionati.