Da Ducati e Lego il nuovo set Technic ispirato alla Desmo450 MX Factory

Davide Cajani, Marketing Director di LEGO Italia: “Siamo davvero entusiasti di questa collaborazione, che unisce due grandi passioni degli italiani: quella per le costruzioni e quella per le moto. È l'incontro tra due brand molto amati, accomunati da una forte identità e dalla capacità di coinvolgere community di appassionati diverse. Questo set celebra ciò che ci unisce: la passione per l'ingegneria, la cura dei dettagli e il piacere di trasformare una passione in qualcosa da costruire e condividere”