Formula 1, cena sulla griglia di Monza: Barilla riunisce il paddock con Bottura per "La Tavolata"

“Quando gareggiavo in Formula 1, ho imparato molto velocemente che ogni giro, ogni decisione e ogni risultato dipendevano anche dalle persone intorno a me”, ha dichiarato Paolo Barilla, Vice Presidente del Gruppo Barilla ed ex pilota di Formula 1. “Le auto e le tecnologie di oggi sono molto diverse, ma questo principio non è cambiato. Dietro ogni prestazione c'è una squadra la cui fiducia, competenza e dedizione rendono possibile il successo. ‘La Tavolata’ celebra queste persone e il ruolo che svolgono in ogni fine settimana di gara. I momenti che abbiamo condiviso attorno al tavolo hanno aggiunto un senso di amicizia e gioia all'adrenalina della competizione”.