Vinicius difende l'ex fidanzata dopo gli insulti dei fan verdeoro

"L'atmosfera oggi al Maracanã era magica. Ma volevo chiedervi, con tutto il mio affetto, di non offendere Virginia. Abbiamo avuto un bellissimo rapporto e vorrei che la sosteneste perché tra noi va tutto bene. Rispetto e affetto restano! Andiamo insieme a conquistare il sesto titolo!", ha scritto il giocatore, condividendo una fotografia dell'imprenditrice con indosso la maglia della nazionale.