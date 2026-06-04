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Vinicius difende l'ex fidanzata dopo gli insulti dei fan verdeoro

Dopo il gol segnato dal calciatore del Real Madrid, alcuni dei circa 70.000 spettatori presenti al Maracanã hanno intonato slogan offensivi contro la ex fidanzata del brasiliano, prima di tornare a sostenere la propria nazionale.

04 Giu 2026 - 07:30
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L'influencer brasiliana Virginia Fonseca è stata bersaglio di insulti durante l'amichevole tra Brasile e Panama allo stadio Maracanã. I cori sono avvenuti poco dopo un gol segnato da Vinícius Júnior, ex fidanzato dell'influencer, e sono diventati virali sui social media grazie ai video registrati dai fan.

"L'atmosfera oggi al Maracanã era magica. Ma volevo chiedervi, con tutto il mio affetto, di non offendere Virginia. Abbiamo avuto un bellissimo rapporto e vorrei che la sosteneste perché tra noi va tutto bene. Rispetto e affetto restano! Andiamo insieme a conquistare il sesto titolo!", ha scritto il giocatore, condividendo una fotografia dell'imprenditrice con indosso la maglia della nazionale.

Virginia Fonseca, a sua volta, ha ricondiviso il messaggio del suo ex fidanzato, ringraziandolo per il gesto.

È opportuno ricordare che la fine della relazione tra Vinícius Júnior e l'influencer è stata annunciata il 15 maggio.
 

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