1 di 65
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

COVER GIRL

"Partita assurda, che livello!" Anche Eugenie Bouchard stupita dalla sfida Arnaldi-Tiafoe

L'ex tennista canadese ha affidato ai social la sua reazione alla sfida degli ottavi di finale dei Roland Garros

03 Giu 2026 - 07:30
65 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"La partita più assurda che io abbia mai visto". Anche Eugenie Bouchard, ex tennista canadese, è rimasta colpita dall'incredibile sfida tra Matteo Arnaldi e Frances Tiafoe agli ottavi di finale dei Roland Garros di lunedì sera, terminata con il successo dell'azzurro dopo la bellezza di cinque ore e 26 minuti di vera battaglia. 

La Bouchard, oggi commentatrice tv per lo Slam parigino, nelle sue storie Instagram ha parlato di un "livello incredibile" messo in campo dai due nonostante la durata dell'incontro. 

eugenie bouchard
cover girl

Ultime gallery

44
Ludovica Pagani

Il nuovo tatuaggio di Ludovica Pagani è... il viso di El Shaarawy!

65

"Partita assurda, che livello!": Eugenie Bouchard stupita da Arnaldi-Tiafoe

33

Ester Expósito ruba la scena al Metropolitano

40

Victoria Triay festeggia la Champions con il suo Lucas Hernandez

30

Saffie Khan, il futuro è in Italia con Curtis Jones?

60
Ines Garcia

Ines e Lamine sono una coppia ufficiale

49
Sophie Rain

Sophie Rain rifiuta l'offerta da 15 milioni da una star Nba

51
Kylie Jenner

Kylie Jenner talismano Knicks: con lei molti più punti

44
Ludovica Pagani

Il nuovo tatuaggio di Ludovica Pagani è... il viso di El Shaarawy!

I più visti di Cover Girl

Victoria Triay festeggia la Champions con il suo Lucas Hernandez

Ester Expósito ruba la scena al Metropolitano

Saffie Khan, il futuro è in Italia con Curtis Jones?

Ines Garcia

Ines e Lamine sono una coppia ufficiale

Morata e Campello si danno un'altra chance: "Ci stiamo riprovando"

Sophie Rain

Sophie Rain rifiuta l'offerta da 15 milioni da una star Nba