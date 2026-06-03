"Partita assurda, che livello!" Anche Eugenie Bouchard stupita dalla sfida Arnaldi-Tiafoe

"La partita più assurda che io abbia mai visto". Anche Eugenie Bouchard, ex tennista canadese, è rimasta colpita dall'incredibile sfida tra Matteo Arnaldi e Frances Tiafoe agli ottavi di finale dei Roland Garros di lunedì sera, terminata con il successo dell'azzurro dopo la bellezza di cinque ore e 26 minuti di vera battaglia.