"Partita assurda, che livello!" Anche Eugenie Bouchard stupita dalla sfida Arnaldi-Tiafoe

"La partita più assurda che io abbia mai visto". Anche Eugenie Bouchard, ex tennista canadese, è rimasta colpita dall'incredibile sfida tra Matteo Arnaldi e Frances Tiafoe agli ottavi di finale dei Roland Garros di lunedì sera, terminata con il successo dell'azzurro dopo la bellezza di cinque ore e 26 minuti di vera battaglia.
La Bouchard, oggi commentatrice tv per lo Slam parigino, nelle sue storie Instagram ha parlato di un "livello incredibile" messo in campo dai due nonostante la durata dell'incontro.