Ester Exposito e Kylian Mbappé: "Ecco cosa cerco in un uomo"

Ester Expósito, fidanzata di Kylian Mbappé, si è raccontata in un'intervista svelando la propria visione dell'amore e i valori fondamentali che ricerca in una relazione di coppia. Un partner deve possedere precise qualità umane e sociali. L'attrice ha infatti sottolineato come consideri affascinanti l'intelligenza emotiva, la sensibilità e il senso dell'umorismo, unitamente a una spiccata consapevolezza del contesto sociale attuale. Expósito apprezza chi non si rifugia in una posizione di privilegio di fronte al caos e alle ingiustizie del mondo, ma sceglie invece di assumersi la responsabilità degli errori collettivi da correggere.