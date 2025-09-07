Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
qualificazioni mondiali 2026
1 di 6
© Uefa
© Uefa
© Uefa

© Uefa

© Uefa

PORTOGALLO

Cancelo segna col Portogallo ed esulta come Diogo Jota

Joao Cancelo è andato a segno nel pokerissimo rifilato dal Portogallo all'Armenia nella prima sfida valida per la qualificazione ai Mondiali del 2026. Dopo il gol il terzino dell'Al Hilal, ex Inter, ha esultato come faceva Diogo Jota, tragicamente scomparso lo scorso 3 luglio in un incidente stradale.  

07 Set 2025 - 15:24
6 foto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri