PORTOGALLO Cancelo segna col Portogallo ed esulta come Diogo Jota

Joao Cancelo è andato a segno nel pokerissimo rifilato dal Portogallo all'Armenia nella prima sfida valida per la qualificazione ai Mondiali del 2026. Dopo il gol il terzino dell'Al Hilal, ex Inter, ha esultato come faceva Diogo Jota, tragicamente scomparso lo scorso 3 luglio in un incidente stradale.