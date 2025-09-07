Cancelo segna col Portogallo ed esulta come Diogo Jota

© Uefa
© Uefa
© Uefa
© Uefa
© Uefa
Joao Cancelo è andato a segno nel pokerissimo rifilato dal Portogallo all'Armenia nella prima sfida valida per la qualificazione ai Mondiali del 2026. Dopo il gol il terzino dell'Al Hilal, ex Inter, ha esultato come faceva Diogo Jota, tragicamente scomparso lo scorso 3 luglio in un incidente stradale.
Copyright © 1999-2025 RTI S.p.A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.A. - RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) - Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI)
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)