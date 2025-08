Ostiamare, De Rossi disegna le nuove maglie: “Un simbolo tra passato e futuro”

Nati con il contributo creativo diretto di Daniele De Rossi, i nuovi Home e Away Kit 2025/26 hanno preso forma grazie al riconosciuto know-how del Centro Stile Macron, unendo design, innovazione e rispetto per i simboli più cari ai tifosi dell’Ostiamare. Il risultato è un progetto che punta a onorare le radici storiche della squadra, guardando al tempo stesso con orgoglio e ambizione all’imminente stagione sportiva. “Ho voluto immaginare queste maglie come un abbraccio tra passato e futuro. Un simbolo, prima ancora che un capo sportivo. Disegnare queste maglie è stato per me un viaggio personale che mi ha riportato indietro nel tempo, a quando da bambino passavo le ore a immaginare maglie da calcio sul quaderno: volevamo che ogni dettaglio parlasse dell’Ostiamare, della sua storia, della gente che la vive ogni giorno. Tornare a una maglia riconoscibile, che avesse un’identità forte ed esclusiva, per me significava restituire ai tifosi qualcosa che li rappresentasse davvero. La Home e la Away incarnano due anime del nostro Club: una legata alla tradizione del litorale, l’altra proiettata verso una visione moderna del calcio, fatta di valori, senso di appartenenza e spirito di comunità - le parole di De Rossi apparse sul comunicato ufficiale pubblicato da Macron - le abbiamo pensate come simboli vivi, in grado di emozionare chi le indossa e chi le guarda. E poi c’è la maglia del portiere, che è qualcosa di più. È un omaggio a Giorgio Carmelino, mio compagno di squadra all’Ostiamare, un amico che non c’è più ma che resta presente, dentro e fuori dal campo. Indossarla sarà come portarlo con noi ogni domenica. È un tributo all’amicizia, alla famiglia, a quei legami veri che fanno del calcio qualcosa che va oltre il risultato. È per lui, ma anche per tutti coloro che hanno fatto la storia di questo Club e che continuano a viverlo nel cuore. Questo è il nostro modo di dire grazie”.