Liverpool e adidas di nuovo insieme dopo 13 stagioni. Il club campione d'Inghilterra in carica e l'azienda tedesca hanno presentato contemporaneamente le divise Home, Away e da portiere per la stagione 2025/26, con la variante delle maniche lunghe. Il Liverpool guadagnerà oltre 60 milioni di sterline a stagione con questo nuovo accordo fino al 2030.