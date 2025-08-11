Il Napoli omaggia il caffè: ecco il third kit 2025/2026

© Ufficio Stampa
Il racconto che unisce la SSC Napoli all’identità culturale e alle tradizioni della città prosegue con Café, il third kit per la stagione 2025/26, realizzato in collaborazione con EA7.
A Napoli, il caffè è molto più di una semplice bevanda: è un rito quotidiano, un momento di condivisione, un simbolo radicato nell’anima del popolo partenopeo. Da oltre due secoli, i napoletani ne custodiscono con orgoglio l’arte della preparazione, dalla tradizionale cuccumella, l’iconica “caffettiera napoletana”, alle sue interpretazioni più moderne. La tazzina è un’istituzione che attraversa le generazioni, diventando espressione di cultura, arte e solidarietà: dalla celebre “tazzulella” cantata da Pino Daniele, al monologo di Eduardo De Filippo in Questi Fantasmi, fino alla leggerezza delle battute di Totò e al filantropico gesto del “caffè sospeso”, oggi conosciuto in tutto il mondo.
La maglia è impreziosita dallo scudetto tricolore al centro del petto, simbolo del titolo di Campioni d’Italia conquistato nella stagione 2024/25.
Il suo colletto, in stile polo, è rifinito con un bordo azzurro vintage che incornicia con sobria eleganza lo scollo, richiamando lo stesso colore presente nei loghi SSC Napoli, EA7, MSC e nei risvolti delle maniche, che hanno un taglio aderente ma confortevole, pensato per offrire aerodinamicità e libertà nei movimenti. Sul retro, alla base del collo, campeggia la scritta “SSC Napoli”, a suggellare con fierezza l’identità del Club.
