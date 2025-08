Gondomar, omaggio a Diogo Jota e André Silva: i loro volti sulle nuove maglie

Il Gondomar ha presentato le nuove maglie per la stagione 2025/26 e ha voluto omaggiare Diogo Jota e André Silva, cresciuti nel settore giovanile del club portoghese e scomparsi a luglio in un tragico incidente stradale. “Più di una maglia, un omaggio senza tempo. In questa stagione, il Gondomar Sport Club scende in campo con il cuore pieno di memoria e sentimento. La nostra nuova maglia porta l'immagine di Diogo Jota e di suo fratello André Silva, due figli di Gondomar che ci hanno lasciati troppo presto, ma che vivranno per sempre nella storia del nostro club e del nostro calcio. Ogni volta che i nostri atleti indosseranno questa maglia, sarà come se scendessero in campo con loro. Perché il calcio è più di vittorie e gol, è eredità, è famiglia, è amore per la nostra terra”.