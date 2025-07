Cremonese: presentata la seconda maglia 2025/2026

Anche questa presentazione celebra Cremona come capitale del violino e della musica a livello internazionale: dopo l'Auditorium Giovanni Arvedi, palcoscenico della maglia Home 2025/26, a prendere la scena per la presentazione della maglia Away è lo Scrigno dei Tesori, una sala unica al mondo che rappresenta il fiore all'occhiello del Museo del Violino: al suo interno, infatti, sono contenuti i più importanti strumenti dei grandi maestri classici cremonesi come Antonio Stradivari e gli esponenti della famiglie Amati e Guarneri. In maniera analoga, il kit da trasferta di questa stagione rappresenta uno dei tesori della storia grigiorossa rivisitato con le tecniche dei tempi moderni e pronto ad accompagnare la squadra e tutti i tifosi sui campi di Serie A.