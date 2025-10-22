La classifica dei migliori settori giovanili al mondo: Benfica e Barça al top, italiane lontane

© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
Il CIES ha stilato la graduatoria delle 100 migliori academy tenendo in considerazione i giocatori in attività tra 49 campionati in tutto il mondo
L'Osservatorio calcistico del CIES ha stilato una classifica dei migliori settori giovanili in giro per il mondo. La graduatoria è stata stilata tenendo in considerazione i club che hanno formato i giocatori in attività nei 49 campionati in tutto il mondo. La classifica si basa su un indice di formazione che tiene conto del numero di giocatori formati, del livello dei club per cui hanno giocato nell'ultimo anno e dei minuti di gioco ufficiali giocati nello stesso periodo.
Il Benfica si conferma al top per il secondo anno consecutivo con 93 giocatori formati attivi nei 49 campionati analizzati, un livello medio di impiego nei club di 0,81 e 2.582 minuti giocati in media in partite ufficiali nell'ultimo anno. Seguono Barcellona e River Plate. Nella classifica non compaiono italiane fino all'87esimo posto, occupato dalla Juventus, seguita a ruota dall'Inter.