La classifica dei migliori settori giovanili al mondo: Benfica e Barça al top, italiane lontane

L'Osservatorio calcistico del CIES ha stilato una classifica dei migliori settori giovanili in giro per il mondo. La graduatoria è stata stilata tenendo in considerazione i club che hanno formato i giocatori in attività nei ​​49 campionati in tutto il mondo. La classifica si basa su un indice di formazione che tiene conto del numero di giocatori formati, del livello dei club per cui hanno giocato nell'ultimo anno e dei minuti di gioco ufficiali giocati nello stesso periodo.