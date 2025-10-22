Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
1 di 13
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

LA TOP 10

La classifica dei migliori settori giovanili al mondo: Benfica e Barça al top, italiane lontane

Il CIES ha stilato la graduatoria delle 100 migliori academy tenendo in considerazione i giocatori in attività tra 49 campionati in tutto il mondo

22 Ott 2025 - 17:47
13 foto

L'Osservatorio calcistico del CIES ha stilato una classifica dei migliori settori giovanili in giro per il mondo. La graduatoria è stata stilata tenendo in considerazione i club che hanno formato i giocatori in attività nei ​​49 campionati in tutto il mondo. La classifica si basa su un indice di formazione che tiene conto del numero di giocatori formati, del livello dei club per cui hanno giocato nell'ultimo anno e dei minuti di gioco ufficiali giocati nello stesso periodo. 

Il Benfica si conferma al top per il secondo anno consecutivo con 93 giocatori formati attivi nei 49 campionati analizzati, un livello medio di impiego nei club di 0,81 e 2.582 minuti giocati in media in partite ufficiali nell'ultimo anno. Seguono Barcellona e River Plate. Nella classifica non compaiono italiane fino all'87esimo posto, occupato dalla Juventus, seguita a ruota dall'Inter. 

Ultimi video

01:11
Madrid live

Madrid live: le ultime in vista di Real-Juve

02:26
MAG SRV VOLVO ES90 NIZZA SRV

La prova della Volvo Es90 a Montecarlo

01:53
DICH BUFFON BIDONE IMMONDIZIA - REAL MADRID-JUVENTUS 2018 22/10 SRV

Verso Real-Juve, lo sfogo di Buffon del 2018: "Il bidone dell'immondizia e i fruttini"

08:25
DICH TOMORI 22/10 DICH

Tomori, un fioretto da scudetto: "Se lo vinciamo mi faccio biondo"

00:59
MCH ALLENAMENTO BOLOGNA PRE EUROPA 22/10 MCH

Bologna al lavoro per l'Europa League

00:59
MCH ALLENAMENTO FIORENTINA PRE CONFERENCE 22/10 MCH

La Fiorentina si prepara per la Conference

00:44
DICH CELIK PRE PLZEN 22/10 DICH

Roma, Celik: "Posso giocare come braccetto o quinto, per me non è un problema"

01:57
DICH GASPERINI PRE PLZEN 22/10 DICH

Roma, Gasperini: "Abbiamo bisogno di vincere per alzare la classifica"

01:48
Stasera Atalanta-Slavia

Stasera Atalanta-Slavia

01:58
La vigilia del Madrid

La vigilia del Madrid

02:09
Stasera Real-Juventus

Stasera Real-Juventus

02:05
Le top parate della 7°

Le parate più bella della settima giornata

02:05
Conte va oltre il 6-2

Conte va oltre il 6-2

01:32
La crisi della Fiorentina

Fiorentina, crisi senza fine

01:16
Milanello live

Milanello live: le condizioni degli infortunati

01:11
Madrid live

Madrid live: le ultime in vista di Real-Juve

I più visti di Calcio

ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

SRV RULLO JUVE CIELO NERO SUL PROGETTO TUDOR 20/10 SRV OK DEFINITIVO

Juve, Tudor dentro o fuori

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights