1 di 12
© getty
© getty
© getty

© getty

© getty

GOLF

Golf, Trump alla Ryder Cup. Tifosi Usa: "Abbiamo bisogno di te sul campo!"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump è arrivato a Bethpage Black, in occasione della prima giornata della Ryder Cup. Il presidente ha raggiunto il green tra molti applausi e qualche fischio prima che venisse suonato l'inno nazionale. Trump è intervenuto nell'intervallo tra i foursome mattutini, terminati con un netto 3-1 per gli europei, e l'inizio dei fourball pomeridiani dando il suo sostegno ai giocatori a stelle e strisce, che tuttavia non sono riusciti a cambiare l'andamento del match. "Abbiamo bisogno di te sul campo!", gli ha gridato qualche tifoso.

27 Set 2025 - 10:37
12 foto
donald trump
golf

