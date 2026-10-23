Dove osano le aquile: ecco la nuova Capanna Carrel sulla via normale del Cervino

È stata recentemente inaugurata la nuova Capanna Carrel, realizzata a quota 3830 metri lungo la Cresta del Leone, sulla parete sud-ovest del Cervino, via normale italiana di accesso alla vetta. Dopo la benedizione e il taglio del nastro - avvenuti in Capanna giovedì 15 ottobre scorso - alla Casa dello Sport di Breuil-Cervinia è stato presentato il progetto della nuova Capanna, di fondamentale importanza per la Valtournenche e la Valle d’Aosta: un nuovo punto di appoggio per gli alpinisti che scelgono di scalare dal versante italiano una delle montagne simbolo dell’alpinismo mondiale.