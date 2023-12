Extreme E, svelato il calendario 2024: doppia tappa in Sardegna

E' stato svelato il calendario del prossimo campionato di Extreme E riservato ai Suv elettrici. Sono previste cinque tappe doppie per un totale di dieci giornate di gara. Si parte a metà febbraio in Arabia Saudita, per poi spostarsi in Europa a luglio in una località che verrà annunciata a inizio anno. Poi, doppio round in Italia, con la Sardegna che a settembre ospiterà le corse dalla quinta all'ottava grazie alla stretta collaborazione tra Aci e Regione. Proprio qui verranno mostrate e testate le nuovo auto a idrogeno che faranno il loro debutto nel 2025. Gran finale negli Usa, con Phoenix che sarà terra di battaglia a fine novembre delle gare conclusive nella settimana del debutto della serie negli Stati Uniti.