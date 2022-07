Extreme E: in Sardegna trionfa la Rosberg Racing, beffa per Sainz

La prima delle due gare in Sardegna di Extreme E va alla Rosberg Racing. La coppia composta dagli svedesi Johan Kristoffersson e Mikaela Ahlin-Kottulinsky trionfa nell'Island Prix I, ma è polemica alla partenza per un duro contatto tra lo scandinavo e Carlos Sainz (Acciona). C'è gioia anche per l'Italia: sul gradino più basso del podio, con la Xite Energy Racing, sale infatti la padrona di casa Tamara Molinaro insieme a Timo Scheider.