Leclerc lancia la Ferrari nelle FP1 di Austin, Antonelli dietro a Russell
Il ferrarista precede Verstappen e Norris al via del weekend di Austindi Stefano Gatti
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Ferrari ancora una volta davanti a tutti al "pronti via" del weekend di gara con Charles Leclerc nel primo dei tre turni di prove libere del Gran Premio degli USA. Vincitore della gara due anni fa, il monegasco chiude in un minuto, 36 secondi e 52 millesimi il suo migliore time attack, prevalendo per 84 millesimi su Max Verstappen (che si vede togliere il miglior tempo per track limits)e per 245 sul campione del mondo in carica Lando Norris. A sigillare la top five sono le due Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli, staccati da Leclerc rispettivamente di 326 e di 481 millesimi.
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Non va oltre il sesto tempo Lewis Hamilton che a fine turno incassa un ritardo di mezzo secondo (503 millesimi) dal proprio compagno di squadra. La classifica prosegue con Oscar Piastri (McLaren), Gabriel Bortoleo (Audi) e con le due Racing Bulls del rookie Arvid Lindblad e di Liam Lawson che completano la top ten. Buon inizio per Aston Martin con il dodicesimo tempo di Fernando Alonso e il tredicesimo di Lance Stroll. Solo quattordicesimo Isack Hadjar con la seconda Red Bull ad un secondo e 738 millesimi dal leader. Avvio in salita per Alpine (quindicesimo Pierre Gasly, diciassettesimo Franco Colapinto). Oliver Bearman si ferma alle soglie della top ten (undicesimo) con la migliore delle Haas-Ferrari nella gara di casa del team (sedicesimo Esteban Ocon). L'altro team USA del Mondiale (Cadillac) non va oltre il ventesimo tempo di Valtteri Bottas e il ventunesimo del californiano Colton Herta che - limitatamente alla FP1 - prende il posto di Sergio Perez. Chiude la classifica Alexander Albon con la Williams powered by Mercedes. Fa appena meglio il suo compagno di squadra Carlos Sainz (diciannovesimo) che seue in classifica Nico Hulkenberg (Audi):