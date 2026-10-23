Leclerc lancia la Ferrari nelle FP1 di Austin, Antonelli dietro a Russell

Non va oltre il sesto tempo Lewis Hamilton che a fine turno incassa un ritardo di mezzo secondo (503 millesimi) dal proprio compagno di squadra. La classifica prosegue con Oscar Piastri (McLaren), Gabriel Bortoleo (Audi) e con le due Racing Bulls del rookie Arvid Lindblad e di Liam Lawson che completano la top ten. Buon inizio per Aston Martin con il dodicesimo tempo di Fernando Alonso e il tredicesimo di Lance Stroll. Solo quattordicesimo Isack Hadjar con la seconda Red Bull ad un secondo e 738 millesimi dal leader. Avvio in salita per Alpine (quindicesimo Pierre Gasly, diciassettesimo Franco Colapinto). Oliver Bearman si ferma alle soglie della top ten (undicesimo) con la migliore delle Haas-Ferrari nella gara di casa del team (sedicesimo Esteban Ocon). L'altro team USA del Mondiale (Cadillac) non va oltre il ventesimo tempo di Valtteri Bottas e il ventunesimo del californiano Colton Herta che - limitatamente alla FP1 - prende il posto di Sergio Perez. Chiude la classifica Alexander Albon con la Williams powered by Mercedes. Fa appena meglio il suo compagno di squadra Carlos Sainz (diciannovesimo) che seue in classifica Nico Hulkenberg (Audi):