Viaggiare in modo sostenibile

E-PLANET

Il 23 ottobre si inaugura la quinta edizione del Meeting dedicato alla mobilità dolce ed alle forme di viaggio responsabili e sostenibili. Il primo appuntamento, un convegno internazionale in diretta web, verterà sul rapporto tra Mobilità e Libertà, argomento quanto mai attuale in questa delicata fase storica.

Il percorso iniziato nel 2016 per promuovere la mobilità come risorsa fondamentale di sviluppo del Paese in chiave sostenibile, per la qualità della vita, delle relazioni e dei luoghi prosegue dunque, tra continuità e innovazione, con una serie di appuntamenti a tema.

La quinta edizione adotta lo slogan “Experiencing the future“, proprio per significare l’ingresso in una nuova era del modo in cui si muovono le merci e le persone, sia in ambito urbano che in termini di viaggio e di turismo. Ciò a partire da un’evoluzione culturale che non può più vedere separato lo sviluppo dal benessere e dalla felicità delle comunità locali, che anzi sono chiamate dal Meeting a indicare le migliori prassi per diventare nuovi modelli di ispirazione per l’intero Paese, comprese le isole, le aree interne, le geografie minori e tutto quell’immenso patrimonio diffuso che rende l’Italia un riferimento nel mondo.

Per disegnare le traiettorie future delle nostre città e dei territori, la quinta edizione del Meeting intende ripartire proprio dalle seguenti parole del capo dello stato, Sergio Mattarella: “La mobilità costituisce un importante elemento di libertà, di pari dignità sociale, strumento che sottrae all’emarginazione territori e popolazioni, con particolare riguardo alle aree interne. È una missione di cui non va mai sottovalutata la finalità di interesse generale. Ogni linea ferroviaria (ed è una sofferenza pensare a quelle non più utilizzate), ci parla di uomini e donne, di luoghi, di comunità, di ciò che è l’Italia”.