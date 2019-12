Unione Europea, allarme batterie per controbattere il monopolio asiatico

Sulla produzione di un auto elettrica il costo delle batterie incide per il 40%. Le batterie in questione vengono assemblate principalmente in Cina, Corea del Sud e Giappone. Un problema non da poco per i costruttori europei che stanno investendo miliardi di euro nella mobilità sostenibile. Questo ha spinto l’Autorità Antitrust dell’Unione Europea a coinvolgere sette nazioni per un investimento globale di oltre tre miliardi di euro per la ricerca e lo sviluppo nel settore batterie, con l’obiettivo di generare un effetto volano che porti all’investimento di altri cinque miliardi da parte di privati.