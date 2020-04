Un concept di drone per far volare cinque passeggeri

E-PLANET

Designwork, la società di consulenza in progetti di auto e moto con sede in California fondata nel 1972 e acquistata dalla BMW nel 1995, ora spazia tra moltissimi prodotti, tanto che il 50% del tempo viene investito su progetti commissionati da marchi esterni al Gruppo di Monaco e ora è anche una consociata di BMW. Il suo portfolio include lavori come la Serie 3, la Serie 8 e il Suv X5, ma anche interventi sulla Serie 5, un progetto per le cabine di business class della Singapore Airlines e un concept di tenda su due ruote che anticipa il futuro del campeggio per The North Face.

Un progetto particolarmente ambizioso è il drone per passeggeri Skai, una innovativa soluzione per il trasporto di persone che Designwork definisce “una delle cose più interessanti che accadono al settore della mobilità dall'invenzione dell'automobile”. Sviluppato da Alaka'i Technologies, un pioniere nelle soluzioni di mobilità alimentate a idrogeno, Skai è il primo veicolo eVTOL, cioè con decollo e atterraggio elettrici verticali, progettato come sistema per passeggeri in aerea urbana.

“Siamo stati chiamati alla sfida di progettare una soluzione di mobilità premium – spiega la Designwork - che fosse capace di andare oltre alla semplice esperienza dell'utente finale e che, invece, permettesse di approfondire l'intero ecosistema dell'infrastruttura del veicolo. Una nuova forma di trasporto, insomma, che risulti facile da amare ma anche semplice da produrre e implementare in sistemi e strutture esistenti''.

Il concept è stato progettato a partire dall'interno, su un foglio bianco. Il drone prevede il trasporto di cinque passeggeri all'interno di un lussuoso abitacolo “premium”, azionato da sei rotori elettrici che traggono l'energia da celle a combustibile alimentate a idrogeno.

Il tempo di volo target è di quattro ore e, nello schema del progetto, Skai sarà prenotabile con un'app, per una sorta di sky-pooling a cui accedere attraverso piazzole di sosta, già immaginate come veri luoghi di 'incontro' dai creativi di Designworks.