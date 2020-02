Treno Verde: i cambiamenti climatici in carrozza

L’anno scorso in Italia ci sono stati 157 eventi climatici estremi e anche la prima parte del 2020 è iniziata all’insegna di piogge intense, trombe d’aria e temperature anomale per la stagione. Questo il tema della mostra itinerante “Treno verde”, da 32 anni in viaggio per cambiare il nostro Paese. La campagna di Legambiente e Ferrovie dello Stato, iniziata lunedì scorso, che ha come claim “Cambiare i cambiamenti climatici”. Un viaggio attraverso tredici tappe, da Lamezia Terme ad Agrigento, da Bari a Roma Ostiense, da Pescara a Ravenna, da Milano a Genova..

Ci saranno laboratori mobili per la misurazione delle polveri sottili, corsi di educazione ambientale, e quattro macro temi legati ai quattro vagoni del treno. “L’emergenza climatica è globale e interconnessa”, seguita dal secondo dal titolo “La soluzione è locale e interconnessa”, quindi una “#rievoluzione ci salverà”, per chiudere con il quarto e ultimo tema “Cosa possiamo fare noi”.

Cittadini e studenti, potranno salire a bordo del Treno Verde per visitare la mostra, che permetterà di toccare con mano le sfide che abbiamo di fronte, per segnare la fine dell’era delle fonti fossili e per dare una risposta efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici.