Tiktok fa la differenziata

PER COREPLA

Dopo il progetto di quest'estate, che ha ottenuto 5 milioni di visualizzazioni e 500.000 interazioni, ecco il bis. Perchè le lezioni di sostenibilità devono seguire (anche) i nuovi media. E allora cinque categorie, fashion, sport, make-up, food e tempo libero, per fare educational su una varietà più ampia di imballaggi e per fare chiarezza sul come riciclarli.

I video saranno presenti su TikTok fino al 21 dicembre con l’hashtag #DifferenziaConCorepla. Imballaggi o non imballaggi, questo è il dilemma che aiuteranno a risolvere i volti noti dei social per educare la nuov(issim)a generazione - sotto la lente soprattutto 16-24enni - a rispettare l'ambiente partendo dai piccoli gesti quotidiani.

Con 20 bottiglie di plastica si fa una felpa in pile, con 67 bottiglie dell’acqua si fa l’imbottitura di un piumino matrimoniale, con 11 flaconi del latte si fa un annaffiatoio, questi alcuni dei messaggi della campagna di quest'estate. Ora spazio alla versione invernale.

Corepla è il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. Per insegnare anche ai più piccoli la differenza tra gli imballaggi (raccolta della plastica), e i non-imballaggi che sono destinati all’indifferenziata.