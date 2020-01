Tesla, prima certificazione per la Model Y

Elon Musk ha appena festeggiato l’inizio della produzione della Model 3 nella Gigafactory di Shanghai, operativa in appena un anno dall’inizio della costruzione. Per il geniale imprenditore di origine sudafricana è ancora tempo di celebrare un altro successo. La Model Y, SUV di dimensioni contenute, ha ottenuto la certificazione CARB, acronimo di California Air Resources Board, che definisce gli standard di emissioni del veicolo. Ovviamente Tesla è a zero emissioni, ma il certificato in questione è obbligatorio per l’omologazione di ogni modello.