Sony investe sull'auto elettrica: presentata la Vision S

Il CES di Las Vegas apre ufficialmente oggi, ma il botto vero è arrivato alla vigilia. Nel giorno della Befana Sony ha voluto infatti stupire il mondo, presentando tra le tante novità ipertecnologiche anche una macchina elettrica. Si chiama Vision S e per ora si tratta di un prototipo estremamente sofisticato. I vertici della Sony non hanno chiarito se il colosso giapponese dell’elettronica intenda produrre in serie la Vision, di sicuro l’intenzione è quella di investire miliardi di dollari in un mercato destinato ad esplodere nell’arco di pochi anni.