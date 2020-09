Renault-Nissan per l’elettrificazione dell’offerta Uber

LETTERA D'INTENTI

Renault e Nissan hanno firmato una lettera di intenti con Uber (MoU) con l'obiettivo di consentire a Uber di elettrificare la sua offerta di mobilità in Europa. L’obiettivo è quello di rendere accessibile un’offerta di veicoli 100% a zero emissioni per gli utenti che utilizzano Uber sui mercati europei, in particolare Regno unito, Francia, Paesi Bassi e Portogallo.

La lettera di intenti (MoU) rientra nell'obiettivo di Uber di diventare una piattaforma di mobilità a zero emissioni. Già entro il 2025, infatti, il 50% dei km percorsi in sette capitali europee (Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Lisbona, Londra, Madrid e Parigi) tramite piattaforma Uber sarà effettuato a bordo di veicoli elettrici.

Questo accordo fa sì che le aziende lavoreranno per accelerare il processo di adozione di veicoli elettrici e la creazione di infrastrutture adeguate.

In particolare, si intende offrire agli autisti che utilizzano l'applicazione Uber un accesso ai veicoli 100% elettrici Renault e Nissan, ma anche lanciare iniziative congiunte di marketing e sensibilizzazione per promuovere le offerte e i vantaggi dei veicoli 100% elettrici, soprattutto con test drive per gli autisti partner di Uber.