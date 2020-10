Primi posti dedicati alle bici sugli Intercity Trenitalia

LA NOVITA'

Anche i treni si adeguano al boom della mobilità dolce: su due prime rotte coperte dai treni Intercity, Roma-Reggio Calabria e Roma- Salerno, diventeranno prenotabili i posti bici e saranno gratis fino al 30 novembre.

Le postazioni per il proprio mezzo a due ruote saranno 6 per adesso e nel corso del 2021 l’idea è quella di estendere le prenotazioni del posto bici su tutte le tratte nazionali, cosa che comporterà l’allestimento delle carrozze speciali adibite anche al trasporto delle biciclette. Per gli appassionati ciclisti, Trenitalia ha realizzato anche una guida di viaggio dedicata alla ciclovie, una guida per scoprire 20 itinerari utilizzando il treno regionale dalla Costa dei Trabocchi in Abruzzo al cuore del Canavese, in Piemonte, seguendo il corso della Dora Baltea.