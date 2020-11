Milano Green Forum: sguardo internazionale alle tematiche ambientali

La seconda edizione del Milano Green Forum ha preso il via in versione digitale quest’anno e si appresta a porre uno sguardo internazionale sulle tematiche ambientali per stimolare dibattiti e riflessioni sulla strategia per lo sviluppo sostenibile nazionale. Oltre trenta saranno i collegamenti da altrettanti Paesi. Al centro della discussione di quest’anno il Green Deal che, afferma il capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea, Massimo Gaudina, "sarà la nostra nuova strategia per rendere sostenibile l'economia dell'UE e per diventare il primo continente a impatto climatico zero".

