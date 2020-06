L'icona dei fuoristrada rivive in elettrico  

E-PLANET

Il Land Rover Defender è uno dei fuoristrada più celebri del marchio britannico, che ha reso l'azienda celebre in tutto il mondo. A renderlo sostenibile ci hanno pensato gli italiani, più precisamente quelli della Tazzari, azienda di Imola che hanno dato vita al Tazzari Defender Electric. Per ora si tratta di un prototipo e la divisione Tazzari Ev Technology lo ha realizzato partendo da un Defender 110 con motore termico.erazione, ma anche per mezzi agricoli.

Il progetto ha preso vita nella divisione EV Technology del reparto di Imola, che lavora anche per partner esterni aiutandoli nello sviluppo e nella industrializzazione dei mezzi alimentati a batteria. Per la trasformazione del Defender elettrico è stato adattato un propulsore elettrico da 200 kW di potenza, collegato alla trasmissione originale della Land Rover in modo da poter mantenere la catena cinematica originale con il cambio manuale, riduttore e trazione 4x meccanica. La carrozzeria spartana rispetta fedelmente l'originale, mentre i fari anteriori ora sono completamente a LED.

Sono gli interni ad essere completamente rivoluzionati, che appaiono anche piuttosto ricercati: la plancia è stata arricchita di un tablet secondo le nuove norme, che serve soprattutto a tenere sotto controllo la situazione delle batterie. Anche il volante è stato cambiato e, pur richiamando quello dell'originale, ora include il logo Tazzari.

L'autonomia ancora non si conosce; su un mezzo di questo genere può variare da 100 a 500 km. L'obiettivo ora però è quello di utilizzare questa esperienza non solo per far conoscere le capacità della Tazzari, ma anche predisporre kit di trasformazione ideali sia per fuoristrada di vecchia generazione, ma anche per mezzi agricoli.