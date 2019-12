La nuova Dakar araba sarà anche elettrica

L’elettrico fa il suo (storico) debutto alla Dakar. Già in questa edizione, quella che parte domenica 5 gennaio e si srotola interamente in Arabia Saudita. La Extreme E - Suv totalmente elettrico da 550 cv che sarà impegnato in un eco-rally mondiale nel 2021 – sarà alla Dakar. Non in gara, per il momento, ma nello shake-down iniziale e nella tappa finale. Un primo passo, ha commentato il direttore della Dakar David Castera, non escludendo la possibilità di istituire in futuro una specifica categoria ibrida ed elettrica del raid più duro del pianeta.