La Gigafactory Tesla in Texas si farà

SI PARTE

Dopo il susseguirsi di voci è arrivata la conferma ufficiale: Elon Musk ha confermato che la prossima Gigafactory sarà in Texas, nei pressi di Austin, in un’area di 2000 acri bagnata dal fiume Colorado. Qui verranno prodotti anche il camion elettrico Tesla, Semi, e il pick-up Cubertruck.

I piani di sviluppo prevedono anche la possibilità di produrre Model 3 e Model Y per la parte est del Nord America. Per la prima volta, però, la fabbrica avrà anche un parco ecologico aperto al pubblico, con sentieri, piste per mountain bike e visite guidate. Il tempi per la realizzazione della Gigafactory sono però ancora tutti da definire.