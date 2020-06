In macchina su Marte con Tesla

IL FUTURO CHE VERRA'

Ne è passato di tempo da quando Elon Musk sembrava uno che le sparava grosse. Oggi, dopo una serie considerevole di promesse mantenute, anche la sua fissa su Marte bisognerà iniziare a prenderla seriamente. Dopo Space X rilancia Space X, nel senso di un'astronave pronta a mettere le gomme sul pianeta Rosso. Un mezzo da cento tonnellate che porterà in gita i - benestanti - turisti spaziali. Come potrebbe essere? Ci ha pensato un fenomeno della grafica 3d a darcene un'idea.

Un Cybertrack avveniristico e cattivo, doppia ruota sull'asse posteriore. antenne, parabole, pannelli, computer, schermi 3d. Una specie di Mad Max 3.0 che oltre alla versione extraterrestre si presenta, sempre via rendering, in abiti più "civili" pronta a scendere in strada, con giusto qualche problemino di parcheggio.

Ovviamente il motore sarà elettrico, vorrai mica presentarti su Marte e iniziare a inquinare pronti via. Ci sarebbe poi anche la questione di come portarlo su il pick up, ma a questo penserà Elon. Che, appunto, conviene non prendere troppo alla leggera tutto sommato, perchè tra la visione dell'auto elettrica in tempi non sospetti, i razzi spaziali e i progetti proiettati nel futuro e un genio contemporaneo.