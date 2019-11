Immatricolazioni auto elettriche ottobre 2019: svetta la Smart Fortwo EQ 

MERCATO ITALIANO

I dati relativi all’immatricolazione di auto elettriche nel mese di ottobre mettono in evidenza il fenomeno Smart Fortwo EQ che cannibalizza il mercato con 407 esemplari venduti. Sul podio, ma staccatissime, la Nissan Leaf a quota 96 e la Renault Zoe, 89 macchine acquistate. Il fenomeno Smart ha influenzato la crescita del mercato, + 59% su base mensile. Un progresso deciso, anche se la mobilità elettrica in Italia si attesta tra lo 0,5%/0,9% del parco vetture circolante.

L’analisi delle vendite nei primi dieci mesi del 2019 evidenzia un progresso ancora più consistente, + 108%, In testa rimane la Zoe con 1887 macchine vendute, ma la Smart (1693) sembra pronta per il sorpasso, se dovesse confermare il trend di crescita anche nel mese di novembre. Nel frattempo la Fortwo ha superato la Tesla Model 3, che ha perso una posizione in classifica rispetto ai dati di fine settembre. Classifica invariata per gli altri modelli, eccetto la nona posizione in classifica conquistata dalla Jaguar I-Pace che ha passato la Tesla Model X.