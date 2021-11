Il viaggio sostenibile Solar Moving per l’Italia del sole

Più di tremila chilometri a emissione zero grazie ad un’auto elettrica alimentata al 100% da energie rinnovabili. Ma il progetto è molto più ambizioso, il giro del mondo, anche se la pandemia per ora ha costretto i due fondatori a rivedere i piani e a non uscire dall’Italia. Paolo Melandri, ingegnere e responsabile tecnico, e Giorgio Pirazzini, scrittore e giornalista, sono i due ideatori e fondatori di Solar Moving. Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere la sensibilità ambientale e la mobilità a emissioni zero con un giro attraverso il nostro Paese in un percorso di undici tappe viaggiando su un’auto elettrica totalmente green.