Il menù senza sprechi per un Natale green

E-PLANET

Una ricetta facile da replicare e che strizza l’occhio alla sostenibilità: ecco la proposta dello Chef Franco Alberti

Franco Aliberti ha ospitato E-Planet nella sua casa green e ha svelato qualche segreto per stupire gli ospiti con un menù natalizio sostenibile e senza sprechi. Seguite le sue indicazioni per portate a tavola un vero Natale a impatto zero!

Antipasto

Ingredienti:

Broccolo

Olio

Acciughe

Sale

Pepe

Olive

Procedimento:

Lavate il broccolo, separate e tenete da parte le cimette che cuocerete per qualche minuto in acqua bollente salata.

Pulite il gambo dalla parte più esterna e coriacea, tagliatela in modo sottile e cuocete nella stessa acqua insieme alle foglie e tutto ciò che rimane del broccolo per circa 5 minuti. Scolate e aggiungete un po’ di acqua di cottura, sale, pepe, olio. Frullate e filtrate tutto. La crema è pronta.

Tagliate il gambo in modo sottile per ottenere un carpaccio (se ne avete una, potete usare la spiralizzatrice). Condite con acciughe schiacciate in un po’ d’olio, limone, sale e pepe.

Componete il vostro piatto con il carpaccio, la crema, le cimette e qualche oliva.

Primo

Ingredienti:

Porro

Farina

Sale

Pepe

Panna

Formaggio

Procedimento:

Lavate il porro e con la parte verde ottenete un succo con l’estrattore. Utilizzatelo per impastare la vostra pasta sostituendo le uova proprio con il succo. Lasciate riposare e preparate poi le tagliatelle.

Tagliate la parte bianca del porro in modo sottile e saltatela in padella con olio, sale e pepe finché non risulterà croccante.

Per la fonduta fate bollire la panna, spegnete il fuoco, unite il formaggio grattugiato, frullate e conservate a bagnomaria.

Cuocete le tagliatelle e servitele su una base di fonduta e con una spolverata di porro croccante.

Dessert

Ingredienti:

Panettone

Panna

Zucchero

Cachi

Procedimento:

Tagliate a cubetti il panettone e tostatelo in padella con un po’ di zucchero. Aggiungete la panna con lo stesso peso del panettone e lasciate che assorba. Frullate aggiungendo altra panna con il doppio del peso, filtrate e conservate in frigo.

Schiacciate i cachi su un setaccio fine, otterrete così una purea.

Servite il vostro dolce in un bicchiere.