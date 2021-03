Il diciannove marzo la giornata mondiale di azione per il clima

Il 19 marzo sarà la giornata mondiale di azione per il clima. Previsti eventi in presenza (nel rispetto delle norme sanitarie) e virtuali. Le informazioni sugli eventi possono essere trovate sulla mappa italiana (clicca qui) o sulle pagine social dei gruppi locali. "I politici e le grandi aziende - scrive Fridays For Future Italia in un comunicato - non perdono l'occasione per fissare obiettivi di riduzione delle emissioni da raggiungere tra 20 o 30 anni, e per promettere che, in qualche lontano futuro, faranno qualcosa per contrastare la crisi climatica. Ma abbiamo bisogno di misure immediate e concrete in linea con la scienza e con il principio di giustizia climatica".

fridaysforfutureitalia.it