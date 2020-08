Gli hotel del futuro

Aprirà nel 2023, nel Nord della Norvegia, e sarà raggiungibile solo dall'acqua, con imbarcazioni a zero emissioni. L'hotel Svart utilizzerà l'85% di energia in meno rispetto a un hotel dello stesso livello creato secondo i moderni standard costruttivi e, come si legge su https://modo.volkswagengroup.it/it, sarà in grado di generare la propria energia da fonti rinnovabili. Design circolare per sfruttare al meglio l'energia solare durante tutto l'anno, Pozzi geotermici collegati a pompe di calore per ridurre il consumo complessivo di energia.