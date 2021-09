Garda by Bike: la pista sospesa nel vuoto

IN BICI

La pista ciclabile sospesa nel vuoto più bella d’Europa si trova in Italia sul Lago di Garda

Nelle belle giornate anche il mese di settembre offre l’occasione per le gite fuori porta. In questo senso il lago di Garda è una meta perfetta. Non è solamente il lago più grande e visitato d’Italia ma è una vera e propria cornice da sogno facile da raggiungere e soprattutto piena di attrattive. Turisti e cittadini hanno solo l’imbarazzo della scelta: si può trascorrere una giornata di relax sulle splendide spiagge del lago, visitare le caratteristiche cittadine incastonate nelle montagne, concedersi un soggiorno di benessere alle terme o un giorno all’insegna dello sport con un panorama d’eccezione. Ma avete mai pensato di vivere il lago da una prospettiva diversa anche se, forse, non proprio adatta a chi soffre di vertigini?

Dal 2018 infatti sulle rive del Garda è stata inaugurata la Garda By Bike, un itinerario ciclabile a strapiombo sul lago che dalla sponda occidentale si estende nel territorio bresciano attraversando i rinomati comuni di Sirmione, Desenzano del Garda e Lonato del Garda e prosegue verso nord costeggiando la riviera tra i comuni di San Felice del Benaco, Salò e Limone sul Garda.

La pista è sospesa nel vuoto e il progetto prevede la realizzazione di un percorso panoramico di 140 km lungo tutto il perimetro del Garda. Per ora la pista è ancora in costruzione e solamente in parte percorribile. Una volta completati tutti i lavori la Garda By Bike attraverserà ben tre regioni: Lombardia, Trentino e Veneto e rientrerà anche nel percorso della Ciclovia del Sole, la pista ciclabile che percorre tutta l’Italia.

L’obiettivo è creare anche un progetto per una connessione alla rete europea delle piste ciclabili di lunga distanza come gli itinerari EuroVelo 7 e EuroVelo 8.Preparate quindi biciclette e macchine fotografiche: il Garda vi aspetta per una gita fuori porta unica nel suo genere.