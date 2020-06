Eyes Group per il trasporto elettrico

Eyes Group, startup innovativa alle porte di Milano animata da una visione sostenibile per l'ambiente, ha lanciato una gamma di bus e minibus turistici, autobus e scuolabus elettrici. Oltre ai mezzi, saranno in grado di fornire stazioni di ricarica fino a 150 kW e un programma di assistenza. Per quanto riguarda i bus per il trasporto urbano, saranno elettrificati Iveco Daily 70c e il Mercedes Sprinter, quest'ultimo disponibile anche in versione cabrio per località turistiche o siti naturalistici. La velocità massima sarà limitata a 60 km/h e il mezzo potrà ospitare 16 passeggeri seduti e 18 in piedi più l'autista e un posto riservato a un disabile in carrozzella.