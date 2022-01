Extreme E, Loeb e Gutierrez confermati nel team di Hamilton

L'ANNUNCIO

Il leggendario francese e la spagnola difenderanno i colori dell'X44 anche nella seconda stagione del campionato riservato ai fuoristrada elettrici

Lewis Hamilton ha deciso di non cambiare squadra. Non nel senso che resterà alla Mercedes in F1, ma per quanto riguarda i piloti del suo team impegnato in Extreme E. Saranno così ancora il leggendario Sebastien Loeb e la spagnola Cristina Gutierrez a difendere i colori dell'X44 nella seconda stagione del campionato riservato ai fuoristrada elettrici. Loeb, fresco di successo al Rally di Montecarlo e reduce dalla Dakar, punta a conquistare anche questo titolo, solo sfiorato nel 2021.

Vedi anche Extreme E Extreme E: il Team Rosberg è campione, niente rimonta per il Team Hamilton

"Sono davvero felice di poter continuare a guidare per l'X44 nella stagione 2 di Extreme E. L'anno scorso è stato davvero competitivo per noi, abbiamo avuto dei problemi e un po' di sfortuna, ma siamo stati al vertice in ogni qualifica e abbiamo finito l'anno con una vittoria e la vetta del campionato a pari punti, quindi ci sentiamo ottimisti. Penso che le altre squadre siano molto forti, ma Cristina e io abbiamo mostrato che sappiamo come si vincono le gare su alcuni dei terreni più duri del mondo, quindi daremo tutto per ottenere altri podi. I nostri tifosi ci hanno sostenuto fin dalla prima gara e spero che potremo ripagarli con la vittoria del campionato nel 2022", ha detto Loeb.