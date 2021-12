Extreme E: il Team Rosberg è campione, niente rimonta per il Team Hamilton

EXTREME E

Taylor e Kristoffersen vincono il primo titolo nonostante il successo in gara di Loeb e Gutierrez

Molly Taylor e Johan Kristoffersson sono i primi campioni dell'Extreme E. L'austriaca e lo svedese, rappresentanti del Team di Nico Rosberg, conquistano il titolo dopo la finale del Jurassic X Prix a Bovington, in Gran Bretagna. Inutile il successo in gara per Sébastien Loeb e Cristina Gutiérrez, membri del Team X44 di Lewis Hamilton, che chiudono a pari punti ma al secondo posto in classifica generale in virtù dei piazzamenti stagionali.

Nico Rosberg batte Lewis Hamilton. Molly Taylor e Johan Kristoffersson, infatti, sono i primi vincitori dell'Extreme E dopo l'ultima gara, il Jurassic X Prix a Bovinton, in Gran Bretagna. Alla fine, non è riuscita la rimonta a Sébastien Loeb e Cristina Gutiérrez, rappresentanti del Team X44 di proprietà del vice campione del Mondo in Formula 1: nonostante la vittoria nella finalissima, infatti, l'australiana e lo svedese, membri del team Rosberg X Racing, chiudono al quarto posto assicurandosi il titolo in virtù dei migliori piazzamenti ottenuti durante il campionato. La classifica dei Team, infatti, si completa con Taylor/Kristofferson e Loeb/Gutiérrez a pari punti, 155, ma i risultati complessivi delle cinque prove premiano l'australiana e lo svedese. Inutili i 5 punti destinati al Super Settore conquistati dai due rappresentanti di Hamilton, che nella classifica piloti chiudono invece secondi a 145.

Il quarto posto era più che sufficiente per Taylor e Kristofferson per blindare il Mondiale. Risultato minimo per la grande festa, con un incontenibile Nico Rosberg capace di far sciogliere anche il cuore di ghiaccio dello svedese, inevitabilmente soddisfatto sul podio. Al terzo posto della classifica generale chiude il Team di un'altra vecchia conoscenza della Formula 1: l'JBXE di Jenson Button, che con 119 punti sorpassa all'ultimo respiro l'Andretti (117). Cupra e Acciona chiudono a 100, Veloce Racing e Segi TV Chip Ganassi Racing si fermano rispettivamente a 77 e 74: ultima, infine, la Xite Energy Racing con 63.