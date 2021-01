Ecco l'Umbria elettrica targata Nissan

SVOLTA

Nissan e Umbria Energy annunciano una partnership per lo sviluppo della mobilità elettrica nel comune di Terni che include per tutto il 2021 un test drive gratuito di 48 ore con una flotta di Nissan LEAF 100% elettrica, prenotabile scaricando l’App “Umbria Energy Eco Mobility” sviluppata dal partner tecnologico Acea Innovation.

L’iniziativa si inserisce all’interno della realizzazione della prima rete di ricarica per veicoli elettrici alimentata esclusivamente da fonti rinnovabili sviluppata da Umbria Energy e ASM Terni a seguito dell’aggiudicazione del progetto “TER –Terni Electric Recharge” del Comune di Terni.

L’infrastruttura si compone di 47 colonnine doppie per complessivi 94 punti di ricarica elettrica che sono state installate in 28 macro-aree strategiche della città. Scettici? Perplessi sulla mobilità elettrica: ecco la possibilità di convivere con un'auto a zero emissioni per capire se sarà vero amore. Due giorni senza rumore per poi capire cosa fare in futuro.

Con questo progetto, si avvia una strategia di lungo termine volta a rendere parti attive la cittadinanza e il mondo delle imprese, attraverso la fruizione di servizi omnicomprensivi di efficienza energetica e mobilità sostenibile.