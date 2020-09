E-Planet, anche il go kart diventa elettrico

Lo stemma è quello del Toro, la livrea è gialla: si tratta del go kart elettrico firmato Lamborghini, ma lanciato dalla cinese Xiaomi, nota soprattutto per la produzione di cellulari. Il nome ufficiale è Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition, il prezzo ufficiale è di circa 1200 euro.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, il pacco batteria è da 432 Wh, con un’autonomia dichiarata di poco meno di 25 km.

Tra le curiosità, i pneumatici possono essere personalizzati e il sistema di profili-audio del motore sono in grado di emulare il suono di una vera Lamborghini.

L’ala anteriore, il seggiolino ergonomico e il piccolo volante riportano invece alle caratteristiche da una monoposto da corsa.

Disponibile, per ora, solo in Cina. Non resta che attendere uno sviluppo 100% made in Italy.