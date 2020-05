Decreto Rilancio, ritorna il buono mobilità fino a 500 euro

DECRETO RILANCIO

Si vociferava sulla non conferma degli incentivi per bici e monopattini nel decreto legge Rilancio, invece mercoledì sera i dubbi sono stati sciolti e l'articolo 205 sancisce ufficialmente le “misure per incentivare la mobilità sostenibile” con “ l’obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, climalteranti e acustiche, dei volumi di traffico privato". Il bonus massimo di 500 euro è indirizzato a cittadini maggiorenni abitanti in comuni con più di 50mila abitanti e sarà pari al 60% della spesa sostenuta per l'acquisto di bici, e-bike e altri veicoli elettrici quali monopattini, monoruota, hoverboard e segway. Il bonus può essere erogato anche per l'utilizzo di sharing individuali, esclusi quelli con le autovetture. Sarà possibile usufruire degli incentivi dal 4 maggio fino al 31 dicembre. In totale la copertura del buono mobilità è di 120 milioni di euro.

Sempre l'articolo 205 specifica inoltre alcune modifiche al codice della strada per aumentare la sicurezza della circolazione dei ciclisti. Si parla della “casa avanzata”, ovvero una linea di arresto avanzata per le bici in prossimità degli incroci con semaforo e della semplificazione per la realizzazione di corsie ciclabili che potrà essere delimitata da una striscia bianca discontinua per le due ruote che procedono nello stesso senso di marcia di altri veicoli.

Nel comunicato della presidenza del consiglio dei ministri si legge inoltre che, a partire dal 2021, “il Programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale e forme di mobilità sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti. Si prevede che il buono venga riconosciuto per la rottamazione della tipologia di autovetture e di motocicli indicati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020; tale buono può essere impiegato anche per l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel”.