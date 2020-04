Dalla Cina in arrivo le batterie sostituibili

L'auto elettrica sarà davvero il mezzo del futuro? Tutte le previsioni ne sono convinte, anche se non sappiamo quando sarà il tempo della prevalenza dell'elettrico su altre forme di alimentazione fossile (come benzina e diesel). Il progresso del mezzo elettrico nel frattempo prosegue per renderlo quanto più funzionale e confortevole per gli utenti, affinché possano preferirlo rispetto ad altre soluzioni. Dalla Cina arriva intanto la notizia di un'invenzione che potrebbe condurre alla risoluzione di alcune problematiche comuni legate all'impiego dei veicoli elettrici: le batterie sostituibili.