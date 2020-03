Cross Turismo e Macan: le due nuove Porsche elettriche in arrivo

Durante questa settimana il presidente di Porsche, Oliver Blume, ha confermato il progetto che prevede 10 miliardi di euro di investimenti in quattro anni per “ hybridisation, electrification and digitalisation” della gamma. Un progetto ambizioso e un annuncio importante, forse anche per dare un po' di speranza in questo momento difficile. Attualmente si sta lavorando ai dettagli della versione Cross Turismo della Taycan, una sorta di cross-over simile al concept presentato al Salone di Ginevra nel 2018. Epidemia permettendo, la nuova Porsche dovrebbe essere sul mercato entro l'anno. Per l'anno prossimo è invece previsto il primo Suv elettrico della Casa di Stoccarda, la Macan. Ed entro il 2025 tutta la produzione sarà elettrica o ibrida plug-in. Attualmente ci sono invece già 15.000 contratti di acquisto per la Taycan, più altre 15mila prenotazioni.