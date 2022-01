Con gli speleologi alla scoperta del Museo dell'Acqua di Asiago

È il bene essenziale per eccellenza. Si sa, senza acqua non c’è vita e i continui cambiamenti climatici stanno alterando il delicato equilibrio dell’ecosistema terrestre causando anche la riduzione delle riserve idriche del nostro pianeta. Ecco perché anche l’acqua deve essere protetta a tutelata. L’inquinamento e la contaminazione delle fonti destinate al consumo umano rappresentano una minaccia sempre più diffusa. Quella dell’acqua è una tematica cara anche al Gruppo Speleologico dei Sette Comuni dell’Altopiano di Asiago. Le particolari caratteristiche di questo territorio hanno fatto sì che l’acqua venisse trattata come un bene non scontato.